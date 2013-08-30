港报社评：渗漏殃及堆填区扩建，环署须坦诚交代堵漏--明报8月30日

继新界东北堆填区出现渗漏，新界西堆填区村民投诉有类似情况。环保署对于渗漏，并未在甫发现即公布示警。政府正在想方设法准备重新推出扩建三个堆填区，此际堆填区渗漏问题冒出来，将给扩建堆填区增添变数。

新界东北堆填区已经运作19年，储水池因为有裂纹而渗漏，官员解释储水池建于堆填区最高处、7月底连场大雨。但渗漏储水池今年初才建造，应该与设施老化无关。新界西北堆填区的渗漏，于2011年由下白泥村民发现，但昨日环保署官员指这宗并非污水渗漏，只是连日大雨所收集的地面水，污染水平没有超出《水污染管制条例》标准。

环保署对堆填区污水渗漏是否有足够关注，值得怀疑，特别是新界东北堆填区的渗漏原因，若环保署已经掌握情况，应该向市民交代。新界东北和新界西两个堆填区，河道沿岸都有民居，村民有务农种植活动，渗漏的污水有重金属等有害物质。新界东北堆填区渗漏，是涉及生态环境的严重事态，却拖延一个月才公布，若与当时争取立法会透过扩建堆填区有关，则绝对不能接受。

政府计划在立法会复会后再提出扩建3个堆填区，政务司长林郑月娥披甲上阵落区听意见；政府还提出研议资助回收业，反映政府志在必得。不过，这次堆填区污水渗漏问题曝光，为政府的盘算注入负面因素。

政府扩建堆填区遭到抵制，不但涉及地区政治，而且与政府未做好自己的工作有关。扩建堆填区触礁之后，政府必须认真记取教训，要求负责部门切实执行，对敷衍塞责之徒追究责任，垃圾围城的噩梦才不会成真。(A03)