港报社评：快马加鞭抓紧克强红利--星岛日报8月30日

内地与香港签署最新一份《更紧密经贸关系安排》(CEPA)补充协议，进一步向港商开放内地市场。开放过程继续有相当多阻滞，官方和工商专业界都要加把劲披荆斩棘，否则难以实现两年后，内地对港基本实现服务贸易自由化的目标。

这个目标，是李克强两年前以副总理身分访港时点明的。他在港提出六大范畴共36条挺港措施，第一条就是进一步扩大对港开放服务贸易，争取到“十二．五”末期，通过《紧贸安排》，内地对港基本实现服务贸易的自由化。

李克强说过：改革是最大的红利。国家在调整经济结构的过程，涌现庞大商机。服务业正是香港的强项，各方面都可以配合国家的改革政策，发挥两地互惠互利的作用。

李克强两年前提出的挺港措施，有的是在《紧贸安排》框架之内，有的在这框架之外。两年过去，并非全部都得到落实，有部分只蜗步前行，而且即使落实，还有很多小门未开，香港必须积极跟进。

相比之下，内地与台湾签署了《两岸经济合作架构协议》(ECFA)，台湾方面积极进取得多。台湾官商对ECFA的态度，比较积极进取，部分原因是经历过李登辉和陈水扁两任总统对大陆的不友好政策后，到马英九时代要靠这协议来急起直追，开拓内地。新形势下，台湾争取的开放重点不一定切合香港需要；与此同时，内地多处地方加快开放市场；香港如果做“龟兔赛跑”中的兔子，恐怕竞争对手会后发先至。 “十二．五”由2011至2015年，只余下两年，香港宜快马加鞭，同时要构思清楚自己在国家“十三．五”中的定位，抓紧机遇，免停滞不前。(A06)