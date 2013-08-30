港报社评：巴西印尼加息，市场风暴缓和--信报8月30日

巴西和印尼央行昨天相继加息，齐齐出手压抑国内通胀，防止热钱持续流失令股汇进一步下泻；印度政府亦提出削减经常账赤字和重振经济计划，新兴市场这场股汇风暴可望逐步缓和，但紧缩政策却无可避免加剧新兴国家经济放缓的压力。

巴西、印度和印尼等新兴市场国家近日股汇饱受摧残，跌势惊人，无疑是受到美国退市预期持续升温，加上新兴国家自身经济放缓，但市场也有过度反应成分。

细看股汇崩盘的新兴市场，无一不是国际收支经常账户逆差严重的国家。经常账出现赤字，意味一国需要从外国融资，才能满足国内投资或消费的需求，容易惹来市场投机冲击，1997年亚洲金融风暴也是由此而起。

印度这些年来的风光，很大程度是依赖外资推动消费和投资所致。巴西经济亦早已出现问题，但当局却以减息冀放宽银根来抵销外需萎缩，加剧国内通货膨胀；而罔顾国内基建设施落后等结构性问题不改，使实际经济增长难以维持稳定的速度。

今次外资撤出新兴市场的冲击，充分暴露新兴经济体内部失衡的缺点。但基于新兴国家的经济和金融实力底子较以往为佳，而且债务之中，外币债务比重并非压倒性，不少是本币滚存，更重要一点是，新兴市场国家如今坐拥一定数量的外汇储备。因而也有“弹药”加以抵御，触发类似当年亚洲金融风暴般的危机，机率仍然不大。

然而，美国退市在即，使新兴国家当前的财政及货币政策调控国内经济放缓的刺激空间不断萎缩，以加息来遏抑国内通胀和货币贬值，无可避免令经济滑波风险进一步上升。(A02)