中国基金：QFII A股基金7月平均业绩升1.15%，落后国内同业--理柏

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透上海8月30日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周五发布月度报告称，7月合格境外机构投资者(QFII)A股基金平均业绩上涨1.15%，累计今年前七个月平均业绩下跌11.05%，表现均逊于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者(QDII)基金7月平均业绩上涨3.18%；累计今年前七个月QDII基金平均业绩下跌2.14%，亦落后于国内股票型基金。
中国各分类基金7月业绩表现互异，科技传媒及电信股票、医药和医疗保健股票业绩表现最为突出，分别上涨9.83%和9.17%，当月中国股票型基金业绩平均上涨3.13%。
今年前七个月，科技传媒及电信股票基金平均扬升41.08%，表现最佳；医药和医疗保健股票基金平均业绩走升31.93%居次；天然资源股票型平均表现最差，前七个月业绩重跌31.36%，而中国股票型基金则平均上涨3.42%。
中国股市标杆指数--沪综指 7月上涨0.74%，表现在所有亚太股市中居中游地位，印尼股市表现较差；前七个月沪综指累计跌幅为12.13%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。