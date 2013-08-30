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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 09:38 BJT

中国基金：QFII A股基金7月平均业绩升1.15%，落后国内同业--理柏

路透上海8月30日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周五发布月度报告称，7月合格境外机构投资者(QFII)A股基金平均业绩上涨1.15%，累计今年前七个月平均业绩下跌11.05%，表现均逊于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者(QDII)基金7月平均业绩上涨3.18%；累计今年前七个月QDII基金平均业绩下跌2.14%，亦落后于国内股票型基金。

中国各分类基金7月业绩表现互异，科技传媒及电信股票、医药和医疗保健股票业绩表现最为突出，分别上涨9.83%和9.17%，当月中国股票型基金业绩平均上涨3.13%。

今年前七个月，科技传媒及电信股票基金平均扬升41.08%，表现最佳；医药和医疗保健股票基金平均业绩走升31.93%居次；天然资源股票型平均表现最差，前七个月业绩重跌31.36%，而中国股票型基金则平均上涨3.42%。

中国股市标杆指数--沪综指 7月上涨0.74%，表现在所有亚太股市中居中游地位，印尼股市表现较差；前七个月沪综指累计跌幅为12.13%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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