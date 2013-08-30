港报社评：尊重联合国机制，解决叙利亚危机--文汇报8月30日

美国盟友英国前日向联合国安理会提交对叙军事行动决议草案，因中俄强烈反对而未能通过。事实上，目前叙利亚化武疑云真相未明，攻叙出师无名。以美国为首的西方国家企图绕过联合国安理会授权攻叙，不仅损害以《联合国宪章》为标志的国际法权威，而且会造成严重的人道主义灾难。美国必须尊重联合国安理会的国际规则，三思后行。

《联合国宪章》明确规定，安理会是联合国内唯一有权授权采取武力行动的机构，同时规定了安理会授权动武的条件，无论西方国家以何种理由提出对叙利亚采取军事干预，都不能绕开安理会。

经历过伊拉克和阿富汗等战事后，美国国内民间反战呼声日益高涨，美国过去已卷入多次中东战事，结果却被错综复杂的局势牵着走，在中东处境愈来愈尴尬。美国民调显示反对政府干预叙利亚内战成为民意主流。英国首相卡梅伦亦受到党内外反对出兵的压力，难获广泛支持。

叙利亚爆发内战以来，已有逾10万人丧生，外部武力介入令局势进一步恶化，只会令更多平民受害，加剧了人道危机，国家安全更难恢复，无助摆平乱局。联合国秘书长潘基文呼吁“给和平一个机会，给外交解决一个机会”，国际社会发出了和平的强烈呼声。美国等西方国家应遵守联合国规定，坚持以政治手段化解危机，才能避免叙利亚人民再遭战祸。(A04)