港报社评：尊重联合国机制，解决叙利亚危机--文汇报8月30日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
美国盟友英国前日向联合国安理会提交对叙军事行动决议草案，因中俄强烈反对而未能通过。事实上，目前叙利亚化武疑云真相未明，攻叙出师无名。以美国为首的西方国家企图绕过联合国安理会授权攻叙，不仅损害以《联合国宪章》为标志的国际法权威，而且会造成严重的人道主义灾难。美国必须尊重联合国安理会的国际规则，三思后行。
《联合国宪章》明确规定，安理会是联合国内唯一有权授权采取武力行动的机构，同时规定了安理会授权动武的条件，无论西方国家以何种理由提出对叙利亚采取军事干预，都不能绕开安理会。
经历过伊拉克和阿富汗等战事后，美国国内民间反战呼声日益高涨，美国过去已卷入多次中东战事，结果却被错综复杂的局势牵着走，在中东处境愈来愈尴尬。美国民调显示反对政府干预叙利亚内战成为民意主流。英国首相卡梅伦亦受到党内外反对出兵的压力，难获广泛支持。
叙利亚爆发内战以来，已有逾10万人丧生，外部武力介入令局势进一步恶化，只会令更多平民受害，加剧了人道危机，国家安全更难恢复，无助摆平乱局。联合国秘书长潘基文呼吁“给和平一个机会，给外交解决一个机会”，国际社会发出了和平的强烈呼声。美国等西方国家应遵守联合国规定，坚持以政治手段化解危机，才能避免叙利亚人民再遭战祸。(A04)
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路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。