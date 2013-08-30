《日本经济焦点》消费者物价涨幅创五年新高，失业率降至近五年低点

日本7月扣除食品和能源价格的核心CPI较上年同期下跌0.1%，降幅小小于前月的下跌0.2%。这一指标与美国的核心CPI类似。

日本政府数据显示，7月工业生产较前月成长3.2%，6月为下降3.1%。这一数据表明国内需求强劲，一定程度上弥补了对新兴国家出口的疲弱。7月数据低于分析师预估中值3.7%。

周五公布的调查显示，日本8月制造业活动连续第六个月呈现扩张，因国内需求强劲促使机械制造商和消费品企业增加产出。

日本第二季GDP环比年率为成长2.6%，为连续第三季扩张，受助于出口增加和个人消费持续强劲。但该数据低于市场预期。