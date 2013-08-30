《独家新闻》印度或将从公众手中购买黄金，以缓和卢比危机

路透孟买8月29日 - 印度正在考虑一项计划，即指导商业银行从普通民众手里购买黄金，再将这些黄金投入贵金属炼厂，以图遏制进口，并减缓印度卢比狂跌之势。

一位熟知印度央行计划的消息人士告诉路透，一项试点项目很快将推出，尽管这一想法受到一些质疑。

印度拥有全球第三高的经常帐赤字，目前接近900亿美元，主要受黄金进口影响。这是导致印度卢比跌至纪录低位的主要推手。

印度央行将要求各银行以卢比回购珠宝、金条和金币。银行将不得不以较当铺和珠宝商更高的支付价格吸引黄金卖家。

“我们将在一些银行开始一项试点项目，允许这些银行从家庭回购黄金，”一位熟知央行计划的官员表示，“我们已与一些银行磋商过这个项目，很快将开始试点。”

印度央行一位发言人表示，该央行没有立即发表正式评论。

印度央行的提议成为全球黄金市场的议论焦点。尽管市场对美国为首的西方国家或对叙利亚进行军事打击的忧虑有所缓解，金价作出反应，现货金价已下跌约1%。

渣打银行首席分析师Samiran Chakraborty称，“我认为这项计划不会发挥作用，须更加结构化才行，比如黄金债券。”

这正像印度贸易部长Anand Sharma周四说的那样，央行或许应当考虑货币化其黄金储备，以减少黄金进口和遏制美元外流，这两个因素一直在打压印度卢比下跌。但他亦强调指出，这件事将由央行来做出决定。 (完)