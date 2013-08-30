美国金融：银行业第二季获利升至创纪录的422亿美元--FDIC

路透华盛顿8月29日 - 美国银行业第二季获利升至创纪录的422亿美元，因交易收入跳涨，且银行为防止亏损而计提的资金减少。

联邦存款保险公司(FDIC)董事长格伦伯格表示，该机构季度报告显示，银行业在经历2007-2009金融危机后，目前正在持续好转。

“资产质量继续改善，贷款余额呈上升趋势，更多银行获得利润...倒闭情况要明显少于一年之前。”格伦伯格周四称。

但他表示，银行营收成长依然疲弱。监管层也仍担心银行在买入高收益资产，但没对风险提起足够注意。

FDIC报告称，2013年第二季银行获利较上年同期增加78亿美元，或23%。

交易收入则远高于上年同期，当时银行因信贷衍生品亏损而受创。

FDIC表示，银行亦将贷款亏损准备金的计提减少56亿美元或40%，至86亿美元。

根据FDIC，银行第二季净营业收入达到1,706亿美元，较上年同期增长49亿美元，或3%。

银行业仍面临一系列障碍。格伦伯格称，银行通过减少贷款亏损准备金，已竭尽所能推动获利成长。近几年来降低亏损准备成为一种趋势。