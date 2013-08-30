金属期市：铜价走高，料创下11个月来单月最大涨幅

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
沪铜主力12月合约 跌0.7%至每吨51,890元人民币。
美国经济第二季大幅增速，受惠于出口蹿升；这亦增强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减大规模经济刺激计划的理由。
英国政府关于叙利亚问题的一项动议案周四晚间在国会表决中未能获得通过，几乎排除了英国参与这项行动的可能性。
厄瓜多尔国营矿商Enami EP领导人周四表示，将与全球最大铜生产商--智利国有铜公司Codelco组建合资企业，藉以开发厄瓜多尔北部的Llurimagua矿脉。(完)
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路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。