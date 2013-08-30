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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 10:16 BJT

金属期市：铜价走高，料创下11个月来单月最大涨幅

沪铜主力12月合约 跌0.7%至每吨51,890元人民币。

美国经济第二季大幅增速，受惠于出口蹿升；这亦增强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减大规模经济刺激计划的理由。

英国政府关于叙利亚问题的一项动议案周四晚间在国会表决中未能获得通过，几乎排除了英国参与这项行动的可能性。

厄瓜多尔国营矿商Enami EP领导人周四表示，将与全球最大铜生产商--智利国有铜公司Codelco组建合资企业，藉以开发厄瓜多尔北部的Llurimagua矿脉。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 张涛)
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