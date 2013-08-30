台湾汇市：外资汇入令台币升破盘整区间，央行进场小幅干预

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透台北8月30日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投走升。交易员表示，外资在这两天出现较为明显的汇入，使得已在29.930-29.980维持逾两周的实质交易区间遭到突破，不过央行也随后小幅进场阻升，藉以消弭市场对台币将进一步走高的预期。
汇银人士指出，先前自印度、印尼撤出的资金，似乎有转进北亚的迹象，像是台湾贸易对手韩国的股、债市，就有外资进场加码。而昨日外资也在台股扩大买超规模，今日则有新资金陆续流入。
“外资反向汇入，央行也在29.90附近开始干预。”一位外商银行交易主管称。
另一本地银行交易员则指出，29.90价位应该不致实质升破，否则会造成出口商美元停损卖盘出笼。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度略扩大，其中指标一个月期报在-0.060/-0.050，上日收在-0.050/-0.035。报价 来到29.840/29.858左右，上日收在29.890附近。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.870-29.940，上日在29.940-29.960，上日收盘价为30.012。
本地时间10:03时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升0.82角报29.968。
交易员观察市场最新动态：
* 盘中是否有油款等汇出，或将抑制台币升值力道
* 盘中观察股市涨跌幅变化，外资对台股的买超是否持续
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.870-29.940
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路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。