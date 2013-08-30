台湾债市：指标10年期公债殖利率盘初随美债下跌，避险需求上扬

* 成交量偏少，交易清淡

* 关注下周美国就业数据

路透台北8月30日 - 台湾新一期10年期指标公债102/10 周五跟随美债下跌，市场的避险需求上扬，不过，盘初交易清淡，成交意愿低落。

但也有交易商指出，尽管殖利率下跌，但成交情况并不算太过热络，市场可供成交的券源很少，也使得成交价格失真。

〞有券的人不会丢出来，现在是债市冰河期。〞一位证券商交易员说。

早盘10:00为止，五年券102/2期公债成交3.5亿台币；102/10期公债的发行前交易也只成交了11.5亿台币。

惟一家大型票券商交易员认为，日前台电的标债中，五年期以上的公司债流标，这会使得投资盘转而向公债市场持券，不排除有长线买盘进场。

市场也表示，下周五美国非农就业数据是近期重要的观察指标，不仅美债将受数据结果牵动，台债也将因此受到影响。

美国公债价格周四上涨，因投资人为月末及长周末作准备，且对西方可能军事打击叙利亚的担忧支持避险买需。指标10年期公债 周四上涨6/32，收益率从周三尾盘的2.765%跌至2.745%。

交易员观察市场最新动态：

* 10年期公债和五年期公债的成交仍少

* 静观下周五美国非农就业数据

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*10年期102/10：1.71-1.73%

本地时间10:06时最新报价：

*102/10期公债殖利率下跌1.4基点报1.72%。

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