台湾债市：指标10年期公债殖利率盘初随美债下跌，避险需求上扬

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
* 成交量偏少，交易清淡
* 关注下周美国就业数据
路透台北8月30日 - 台湾新一期10年期指标公债102/10 周五跟随美债下跌，市场的避险需求上扬，不过，盘初交易清淡，成交意愿低落。
但也有交易商指出，尽管殖利率下跌，但成交情况并不算太过热络，市场可供成交的券源很少，也使得成交价格失真。
〞有券的人不会丢出来，现在是债市冰河期。〞一位证券商交易员说。
早盘10:00为止，五年券102/2期公债成交3.5亿台币；102/10期公债的发行前交易也只成交了11.5亿台币。
惟一家大型票券商交易员认为，日前台电的标债中，五年期以上的公司债流标，这会使得投资盘转而向公债市场持券，不排除有长线买盘进场。
市场也表示，下周五美国非农就业数据是近期重要的观察指标，不仅美债将受数据结果牵动，台债也将因此受到影响。
美国公债价格周四上涨，因投资人为月末及长周末作准备，且对西方可能军事打击叙利亚的担忧支持避险买需。指标10年期公债 周四上涨6/32，收益率从周三尾盘的2.765%跌至2.745%。
交易员观察市场最新动态：
* 10年期公债和五年期公债的成交仍少
* 静观下周五美国非农就业数据
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*10年期102/10：1.71-1.73%
本地时间10:06时最新报价：
*102/10期公债殖利率下跌1.4基点报1.72%。
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* 韩国经济：企划财政部预计8月工业生产续降，因汽车工人罢工且电力短缺 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。