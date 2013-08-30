路透调查：刺激措施的撤出和供给过剩将给明年油价构成压力

路透8月29日 - 路透调查显示，中东局势动荡被视为是给今年的油价提供了支撑，但供给增加以及预期中的美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债推动美元上涨，将在2014年推低油价。

8月份对30名分析师的访问显示，布兰特原油期货 在2013年料平均为每桶107.20美元，低于今年迄今的均价108.02美元。布兰特原油去年平均每桶为111.70美元。

该月度调查还显示，布兰特原油2014年料平均为每桶104.90美元，2015年料平均为102.70美元。

“由于石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家的原油产出均将增加，以及美国逐渐撤出量化宽松政策，故未来几年油价可能下跌，”CRISIL的研究主管Rahul Prithiani说。

GAIN Capital的分析师Chris Tevere表示，如果美联储削减刺激措施给经济成长构成压力，那么这可能进而在2014年打压油价。

多数分析师预计近期中东紧张局势给油价带来的溢价将是短暂的，在今年稍晚会逐渐消退。

“我们认为年底时埃及、伊拉克和利比亚的供给不会中断，”LBBW的分析师Frank Klumpp说。

据此次路透调查结果，美国原油期货 今年料平均每桶97.80美元，2014年料平均98.80美元。