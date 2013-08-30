版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 10:22 BJT

香港个股：中国建筑国际斥资20亿港元参股信德集团澳门一住宅发展项目

路透香港8月30日 - 香港运输及地产公司--信德集团 周五宣布，将出售其澳门一住宅发展项目的29%权益予建筑工程商--中国建筑国际 ，总代价20亿港元。

公司的声明称，出售的项目为澳门濠庭都会五期住宅发展项目，信德将持有项目其余71%股权。此外，中国建筑国际同时获得濠庭都会五期的建筑合约。

该地盘的地基工程预期将于今年第三季展开，预期可于2017年年底竣工。预计将提供八幢住宅楼宇。

中国建筑国际在另一份新闻稿中称，该项目属于公司在澳门地区以“投资带动建筑承包”方式拓展业务的重大突破。该投资还将进一步加强公司与信德集团的合作关系，为未来在澳门的进一步发展打下基础。

信德集团早盘初段股价跌0.25%，报4港元；中国建筑国际则微涨0.16%，报12.36港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐