香港个股：中国建筑国际斥资20亿港元参股信德集团澳门一住宅发展项目

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港8月30日 - 香港运输及地产公司--信德集团 周五宣布，将出售其澳门一住宅发展项目的29%权益予建筑工程商--中国建筑国际 ，总代价20亿港元。
公司的声明称，出售的项目为澳门濠庭都会五期住宅发展项目，信德将持有项目其余71%股权。此外，中国建筑国际同时获得濠庭都会五期的建筑合约。
该地盘的地基工程预期将于今年第三季展开，预期可于2017年年底竣工。预计将提供八幢住宅楼宇。
中国建筑国际在另一份新闻稿中称，该项目属于公司在澳门地区以“投资带动建筑承包”方式拓展业务的重大突破。该投资还将进一步加强公司与信德集团的合作关系，为未来在澳门的进一步发展打下基础。
信德集团早盘初段股价跌0.25%，报4港元；中国建筑国际则微涨0.16%，报12.36港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。