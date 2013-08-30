香港个股：中国建筑国际斥资20亿港元参股信德集团澳门一住宅发展项目

公司的声明称，出售的项目为澳门濠庭都会五期住宅发展项目，信德将持有项目其余71%股权。此外，中国建筑国际同时获得濠庭都会五期的建筑合约。

中国建筑国际在另一份新闻稿中称，该项目属于公司在澳门地区以“投资带动建筑承包”方式拓展业务的重大突破。该投资还将进一步加强公司与信德集团的合作关系，为未来在澳门的进一步发展打下基础。