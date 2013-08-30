路透调查：加拿大央行2014年第四季料将升息

路透8月29日 - 路透调查显示，加拿大央行直到2014年第四季可能维持利率在当前的纪录低位，即使有强烈迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能即将开始缩减其刺激举措。

美联储曾暗示其将在未来几个月缩减每月850亿美元的购债计划，而且美国和全球经济展现坚稳迹象，许多分析师预期加元兑美元将贬值，并带动出口复苏。

他们表示，这意味着，从现在起的一年，利率开始逐步回复正常的条件将会成熟。

“美国经济全面复苏，中期将助出口和企业一臂之力，足以抵销部分因美联储缩减购债评论所导致借款利率走高的冲击，”Laurentian Bank助理首席分析师Sebastien Lavoie表示。他预测加拿大央行将在2014年第四季升息。

野村证券的Charles St-Arnaud表示，央行将希望见到至少两季的经济成长环比年率高于2%，并确信接下来几季会保持这样的趋势，之后才会紧缩货币政策。

他表示，“第一个行动机会可能是在(2014年)第三季底左右。”他提到第二季国内生产总值(GDP)数据通常会在8月底公布.

35位受访分析师的预估中值为2014年第四季采取行动，这与7月的路透调查结果相似。

分析师预期加拿大央行首次升息时，将把隔夜放款利率目标调高25个基点，目前为1.0%。

受访者一致认为央行在下次于9月4日举行的政策会议将维持利率不变。

路透调查的大多数分析师表示，加拿大央行未来12个月将维持紧缩倾向，不过一些人表示，这样的基调太过温和，以致于意义不大。