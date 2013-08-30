《香港报摘》--其他报纸重要消息8月30日

*明报：

--蒙牛乳业 称，今年行业面临奶源供货价全面上涨的挑战，公司于上半年在局部地区有微调价格，但下半年主要会透过提升内部效率来维持毛利率。

--嘉华国际 主席吕志表示，预料香港楼价还会下跌10-20%，因为政府希望楼价降低以帮助普通人上车。他更笑说，政府辣招加辣的机会或大过减辣。

*星岛日报：

--恒基地产 营业部总经理林达民称，预计元朗大型新盘尚悦于今年底至明年初向买家交付，无需推出额外优惠刺激销售，并有信心该项目可于年内沽清。

--中小型房地产商莱蒙国际 此前以逾16亿港元购得上海地皮，但公司主席黄俊康称，购买上海地皮是象征意义，集团仍会集中发展现有区域，因竞争没有那么激烈，目标是三年后销售额达200亿港元时再考虑其他地域扩张。

*苹果日报：

--北控水务 上半年盈利升33%至5.14亿港元，中期股息每股0.025港元，公司预料下半年市场竞争日趋激烈，并已进入并购整合期。

--上海实业 新任董事长王伟首次公开露面，他表示，公司未来加强基建、特别是洁净能源投资，其中包括在甘肃投资16.6亿元人民币，以发展全中国最大的单体太阳能发电站。

*东方日报：

--英皇钟表珠宝 上半年同店销售增长仅1.6%，按年下降5.4个百分点，主要因去年基数大，公司强调跟中国内地打贪政策无关，并预料踏入下半年传统旺季，销售数字有望提高。

*文汇报：

--瑞年国际 首席财务官潘翼鹏称，下半年的毛利率因受到通胀等因素影响可能轻微下跌，但集团不会因此提高产品价格，公司希望加大产品销量，并计划下半年再增开30间店舖。

*大公报：

--维达 主席李朝旺称，正研究发展外判加工生产的可行性，以降低自设生产线的资本开支，公司目标于2015年产能达100万吨左右。（完）

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