路透调查：欧元区接受救助国家或将需要进一步资金支持

* 欧元区脆弱国家仍需要外部资金支持

* 分析师认为欧盟/IMF推出新救助计划的可能性为75%

* 希腊是最可能接受进一步救助的国家，之后是葡萄牙

* 欧洲央行下周料维持利率不变，且将按兵不动至2015年

路透伦敦8月29日 - 周四公布的一项路透调查显示，尽管欧元区经济正缓慢恢复，但区内最脆弱的成员国仍很有可能在一年内需要更多外部帮助，以度过财政难关。

此次对60位分析师进行的调查还显示，欧洲央行料至少在2015年之前将维持主要的再融资利率和存款利率不变；这与前次调查结果相同。

在德国的引领下，欧元区在第二季走出衰退，不过区内不少经济体，特别是南欧经济体，仍旧因经济衰退而步履沉重。

受访者认为，目前已接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助的四个国家，再次需要获得新一轮救助以度过财政难关的可能性有75%。

几乎所有人都认为希腊最有可能再次接受救助。这并不奇怪，因为希腊与德国政府已经公开谈论推出第三轮规模较小的救助计划，以支应希腊明年资金需求的前景。

但有22位分析师称，葡萄牙也会需要更多帮助，此外仅有几位分析师提到塞浦路斯和爱尔兰。

几名分析师指出，任何进一步的救助计划都可能是补充性质的小规模行动，而不像前几年的救助行动那样规模高达数百亿欧元。

荷兰合作银行分析师Elwin De Groot称，一些国家可能需要更多资金以支撑过明年中，但无需恐慌。

“整体而言，过去几年中对于二线欧元区国家的经济改革取得了进展，特别是受到欧盟/欧洲央行/IMF严密监督的国家，如希腊、爱尔兰和葡萄牙，”他说。

“然而，其中一些国家受到财政紧缩政策的负面冲击太大，因此经济很难复苏，”他补充道，并点名提到了葡萄牙。

分析师预估中值显示，欧洲央行直接货币交易(OMT)计划被激活的可能性仅有35%。OMT是欧洲央行的支持计划，即通过直接购买一国公债，以防止该国借贷成本失控。

受访者一致认为，欧洲央行下周四将维持利率不变，不过他们将聆听央行总裁德拉吉的讲话，看前瞻性政策指引是否有任何细微变化。