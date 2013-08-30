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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 15:08 BJT

表格：瑞士8月KOF领先指标升至1.36，路透调查预估为1.33

路透8月30日 - 瑞士智库KOF周五公布，瑞士8月KOF领先指标升至1.36，路透调查预估为1.33。7月指标修正后为1.25。

主要数据:(括号内数据为前值)

2013年8月 2013年7月 2012年8月

1.36 1.25 (1.23) 1.59

(编译 田建华; 审校)
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