全球航运：中国考虑放宽对更大型货船的限制，淡水河谷可能受益

路透上海8月29日 - 中国政府正在考虑允许部分港口停靠更大型货船，此举可能为巴西淡水河谷 铺平道路，以便通过其日益壮大的巨型货船船队来运输铁矿石到中国。

中国船东一直对港口停靠淡水河谷的超大型货船表示强烈反对，因为他们担心这会导致船运市场运力过剩状况更加恶化并流失市场份额，同时矿山也会垄断从生产到运输的整条供应链，虽然同时这也将降低中国钢厂所需原材料的运输成本。

对于淡水河谷而言，其Valemax货船获准进入中国港口，将有助于该公司降低运输成本最多达三分之一，并且使其能更好地与澳洲矿企力拓 和必和必拓 竞争。两家澳洲矿企的矿山距离中国更近。

中国交通运输部8月23日在其网站发布的《沿海港口码头靠泊安全管理办法》征求意见稿称，依法建设有结构预留的泊位码头，经原初步设计审查管理部门核准可以按结构预留等级满载（或减载）靠泊。

一位交通运输部官员称，该意见稿还可能会有改动，要根据各部门的反馈情况。该意见函将在9月6日前征集各港口所在地港口行政管理部门，各港口集团有限公司，中国港口协会和船东协会等部门的相关意见。

路透访问的中国船东协会(CSA)和中国港口协会的官员表示，他们仍在征集船东和港口等成员单位的意见。

“这个文件的主要目的其实是要确保港口码头和船舶靠泊安全的前提，但看上去政府也正在放松对港口停靠更大船只的管制，这对淡水河谷是个好消息，”上海一位航运消息人士称。

中国船东协会此前已经游说政府避免Valemax货船进入中国，以保护该国陷入亏损的航运产业不受冲击。在全球范围内，船只过剩拖低了航运运费，迫使数百家船厂破产。

中国船东协会秘书长张守国表示，该草案并不意味着Valemax船将马上获准进入中国港口。

“这个文件是正常的一项工作，现在船舶大型化，节能化，专业化近几年来全世界都是一个趋势，”张守国称。