《外汇专栏》欧元兑美元的强劲走势有欺世盗名之嫌

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油产品出口较上月同期增长24.8%至312,489吨--SGS
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
希腊财长周日表示，该国可能再需要100亿欧元援助，但预计任何新贷款都不会有附加条件 ，虽然这一数字不算巨大，但是9月22日德国选举结束后，希腊援助将是需要解决的又一问题。
尽管民调显示德国总理梅克尔领导的基督教民主党(CDU)获得的选票将很容易超过中间偏左的反对党，但选举日计票结果可能让两大政党组建“大联合政府”成为必要。
鉴于拥有强大民意支持以及在议会占据多数席位，此种形式的联合政府极有可能比以前更加支持欧元区二线国家。
如果交易商断定，解决欧元区经济问题将侵蚀德国自身良好的财政状况，那么可能导致欧元走软。
对于那些预计欧元兑美元进一步走强的交易商而言，还存在这样一种令人头疼的事实，即2月份欧元交投于1.35美元的时候，欧洲央行总裁德拉吉有所指的谈话令其下跌。
欧央行未来一周将召开会议，看似确定会维持宽松货币政策，尤其是数据显示7月欧元区民间部门贷款出现进一步萎缩。
同时，美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍倾向缩减其资产购买规模，政策决定聚焦于国内考量。
随着投资者9月重返市场，近期欧元的走强态势可能会逐渐褪色。(完) (译文审校 隋芬)
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17
(更正：标题中的“iShares白银持仓持平”有误，iShares尚未公布4月7日白银持仓数据。) 路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.03% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,893,877.8 4月7日 26,902,831.3 4月6日 -8,953.5 -0.03% iShares 328,201,550.7 4月6日 328,201,550.7 4月6日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张涛)