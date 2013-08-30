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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 12:08 BJT

《外汇专栏》欧元兑美元的强劲走势有欺世盗名之嫌

希腊财长周日表示，该国可能再需要100亿欧元援助，但预计任何新贷款都不会有附加条件 ，虽然这一数字不算巨大，但是9月22日德国选举结束后，希腊援助将是需要解决的又一问题。

尽管民调显示德国总理梅克尔领导的基督教民主党(CDU)获得的选票将很容易超过中间偏左的反对党，但选举日计票结果可能让两大政党组建“大联合政府”成为必要。

鉴于拥有强大民意支持以及在议会占据多数席位，此种形式的联合政府极有可能比以前更加支持欧元区二线国家。

如果交易商断定，解决欧元区经济问题将侵蚀德国自身良好的财政状况，那么可能导致欧元走软。

对于那些预计欧元兑美元进一步走强的交易商而言，还存在这样一种令人头疼的事实，即2月份欧元交投于1.35美元的时候，欧洲央行总裁德拉吉有所指的谈话令其下跌。

欧央行未来一周将召开会议，看似确定会维持宽松货币政策，尤其是数据显示7月欧元区民间部门贷款出现进一步萎缩。

同时，美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍倾向缩减其资产购买规模，政策决定聚焦于国内考量。

随着投资者9月重返市场，近期欧元的走强态势可能会逐渐褪色。(完) (译文审校 隋芬)
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