日本股市：石油类股拖累指数下滑，Panasonic因恢复派息大涨逾5%

路透东京8月30日 - 日本股市日经指数周五早盘小幅下跌，盘中走势震荡，周线及月线都料将收低，今日跌势主要由石油类股所带动，因投资人预期美国主导立即挥军叙利亚的机率下滑。

日经指数 早盘下跌0.3%至13,417.15点，稍早一度上涨0.3%。

目前为止该指数本周下跌1.5%，预料将呈现三周来首度周线收低。本月亦下跌约2%，预料呈现连续第四个月下跌。

日本国际石油开发帝石 重挫2.8%，受到原油期货下跌影响，因对叙利亚采取军事行动的机率看来下滑。

Panasonic Corp 大涨5.3%至三周半高点，此前该公司表示将恢复派发股息，这是一年半来首见。(完)