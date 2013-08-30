日本股市：石油类股拖累指数下滑，Panasonic因恢复派息大涨逾5%

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透东京8月30日 - 日本股市日经指数周五早盘小幅下跌，盘中走势震荡，周线及月线都料将收低，今日跌势主要由石油类股所带动，因投资人预期美国主导立即挥军叙利亚的机率下滑。
日经指数 早盘下跌0.3%至13,417.15点，稍早一度上涨0.3%。
目前为止该指数本周下跌1.5%，预料将呈现三周来首度周线收低。本月亦下跌约2%，预料呈现连续第四个月下跌。
日本国际石油开发帝石 重挫2.8%，受到原油期货下跌影响，因对叙利亚采取军事行动的机率看来下滑。
Panasonic Corp 大涨5.3%至三周半高点，此前该公司表示将恢复派发股息，这是一年半来首见。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。