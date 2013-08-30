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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 10:42 BJT

韩国汇市：韩元持稳，受出口商抛售美元及外资流入韩股支撑

美元全线走高，因美国第二季国内生产总值(GDP)上修，且上周失业金请领人数下滑，增强美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月开始缩减宽松措施的理由。

但外资持续买进韩股及出口商月底结汇，协助支撑韩元。

“市场早盘将因出口商而承压，但目前为止美元/韩元跌势温和，而且进口商的美元买需不小，”一名本地银行交易员称，并表示汇率今日将在1,110附近。

韩股综合股价指数上涨0.5%至1,16.87。

0205GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,109.3 1,109.7

日圆/韩元 11.2948/3026 11.3073

韩国公债期货 * 105.85 105.81

韩国综合股价指数 1,916.87 1,907.54

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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