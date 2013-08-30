韩国汇市：韩元持稳，受出口商抛售美元及外资流入韩股支撑

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
美元全线走高，因美国第二季国内生产总值(GDP)上修，且上周失业金请领人数下滑，增强美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月开始缩减宽松措施的理由。
但外资持续买进韩股及出口商月底结汇，协助支撑韩元。
“市场早盘将因出口商而承压，但目前为止美元/韩元跌势温和，而且进口商的美元买需不小，”一名本地银行交易员称，并表示汇率今日将在1,110附近。
韩股综合股价指数上涨0.5%至1,16.87。
0205GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,109.3 1,109.7
日圆/韩元 11.2948/3026 11.3073
韩国公债期货 * 105.85 105.81
韩国综合股价指数 1,916.87 1,907.54
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。