台湾债市：RP利率仍稳于低位，月底紧缩效果并未显现

路透台北8月30日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致平稳。尽管是月底最后一个交易日，但紧缩效果不但没有显现，少数投信还急着找券，让整体资金仍显得充裕。

交易商表示，第二-三季公债买卖断市场殖利率全线攀升，让不少证券商/票券商抛券，券源也流入长线持有者的手上。而这些长线的交易商因资金雄厚，并不拿券出来承做附买回交易，这也令整体公债附买回市场的券源大减。

他们指出，尽管整体货币市场并无特殊的宽松因素，但全市场的券源减少之下，无法满足泛滥的资金找券需求，这也使得近期附买回市场利率维持低位。

展望下周，一位证券商交易员表示，由于回到提存期底、又是月初，估计全市场的资金将相当充足，不排除附买回利率再出现微幅走低的情况。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似。