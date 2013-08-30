路透基点：中租控股委托台湾合作金库银行安排八年期贷款事宜

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，在台湾上市的租赁企业中租控股股份有限公司已经委任台湾合作金库银行安排该公司8,000万美元八年期融资案。
该笔贷款的借款人为Chailease International Financial Service Co，是中租控股在英属维京群岛设立的特殊目的实体(SPV)。
与此同时，中租控股的分公司--仲利国际租赁有限公司将在中国大陆寻求获得8-10亿元人民币(1.31-1.64亿美元)三年期境内分期偿还贷款。该笔贷款的牵头行为中国中信银行上海分行，利率为中国人民银行基准利率的100-105%。
仲利国际租赁有限公司近期在台湾的另一宗融资案--7亿元人民币三年期境外贷款已完成银团组建，银行认贷金额达到8.9亿元。贷款规模可能提高。贷款协议预计将在9月签订，澳新银行(澳盛银行,ANZ)为牵头行。贷款利率为较中银香港、汇丰银行和渣打银行三个月或六个月期香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)均值加码160个基点。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。