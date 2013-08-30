路透基点：中租控股委托台湾合作金库银行安排八年期贷款事宜

路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，在台湾上市的租赁企业中租控股股份有限公司已经委任台湾合作金库银行安排该公司8,000万美元八年期融资案。

该笔贷款的借款人为Chailease International Financial Service Co，是中租控股在英属维京群岛设立的特殊目的实体(SPV)。

与此同时，中租控股的分公司--仲利国际租赁有限公司将在中国大陆寻求获得8-10亿元人民币(1.31-1.64亿美元)三年期境内分期偿还贷款。该笔贷款的牵头行为中国中信银行上海分行，利率为中国人民银行基准利率的100-105%。

仲利国际租赁有限公司近期在台湾的另一宗融资案--7亿元人民币三年期境外贷款已完成银团组建，银行认贷金额达到8.9亿元。贷款规模可能提高。贷款协议预计将在9月签订，澳新银行(澳盛银行,ANZ)为牵头行。贷款利率为较中银香港、汇丰银行和渣打银行三个月或六个月期香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)均值加码160个基点。(完)