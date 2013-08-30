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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 10:57 BJT

中国个股：光大证券因重要事项未公告而临时停牌

路透上海8月30日 - 最近陷入自营乌龙交易事件的中国光大证券 周五临时停牌，上海证交所网站刊登停牌原因是重要事项未公告。

在路透询问停牌具体原因时，光大证券相关人士未做解释，只是说，“稍后会有公告。”

光大证券在8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指瞬间暴涨约5%。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

上海证监局和中国金融期货交易所已对光大证券下达处理通知，包括期指空单只能平仓等。而光大证券总裁徐浩明近日亦宣布辞职，由董事长袁长清代行总裁职责。

光大证券周四收报10.07元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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