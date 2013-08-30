中国个股：光大证券因重要事项未公告而临时停牌

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透上海8月30日 - 最近陷入自营乌龙交易事件的中国光大证券 周五临时停牌，上海证交所网站刊登停牌原因是重要事项未公告。
在路透询问停牌具体原因时，光大证券相关人士未做解释，只是说，“稍后会有公告。”
光大证券在8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指瞬间暴涨约5%。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。
上海证监局和中国金融期货交易所已对光大证券下达处理通知，包括期指空单只能平仓等。而光大证券总裁徐浩明近日亦宣布辞职，由董事长袁长清代行总裁职责。
光大证券周四收报10.07元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。