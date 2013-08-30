日本已公布经济指标--2013/8/30

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.6% p +0.9% r 9月8日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 8月 +0.4% +0.3% 9月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 7月 +0.7% +0.4% 9月27日 -- y) 工业生产(m/m) 7月 +3.2% -3.1% 9月29日 -- 失业率 7月 3.8% 3.9% -- -- 贸易收支(亿日圆) 7月 逆差1,024 逆差1,808 9月18日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 7月 +0.1% -0.4% -- -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。