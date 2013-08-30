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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 11:47 BJT

日本已公布经济指标--2013/8/30

经济指标                       时间    最新数据       前月/前季数据        下次公布时间     预估值
                                                                                   (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)       第二季       +0.6%  p            +0.9%  r           9月8日         --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/      8月       +0.4%               +0.3%             9月27日         --
 y)                                                                                           
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/      7月       +0.7%               +0.4%             9月27日         --
 y)                                                                                           
 工业生产(m/m)                       7月       +3.2%               -3.1%             9月29日         --
 失业率                              7月        3.8%                3.9%                  --         --
 贸易收支(亿日圆)                    7月   逆差1,024           逆差1,808             9月18日         --
 所有家庭实质支出(y/y)               7月       +0.1%               -0.4%                  --         --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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