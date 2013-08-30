《中国大宗商品综述》多事之秋来袭，期市谨慎操作为宜

作者 丁琦

路透北京8月30日 - 即将进入多事之秋的9月，中国期市投资者或须作好“天凉多添衣”的准备。

从豆类油脂全线涨停到多个品种触及跌停，本周中国期货市场经历了惊心动魄的多空大轮转。期间中东局势引发国际油价动荡，以及新兴市场汇率和股价的大跌，都使投资者在初秋之际嗅到了一阵肃杀的气息。

部分机构和市场人士指出，下半年以来，主要工业品受利好数据和企业补库推动的反弹恐告一段落，随着国际风险事件密集的9月来临和新兴市场等不确定因素的持续发酵，期货市场或面临大幅震荡的风险。

“目前的风险在于市场变得过于乐观，而相关商品的价格过度上涨，”巴克莱在其最新的商品研究报告中表示。

巴克莱在这份聚焦中国金属需求的分析中称，近期基本金属价格的大幅上涨，更多地反应的是市场是对前期过度悲观情绪下极端偏空头寸进行回补，而非中国经济企稳信号吸引新的多头布局。

据路透计算，中国主要工业品期货自6月底至7月初创下年内低点以来，沪铜 最高反弹幅度约为13%、螺纹钢 12%、橡胶 24%。而农产品中豆粕 仅8月以来的涨幅就高达15%。

而本周国内期货市场的戏剧性走势，似乎意味着这轮反弹走到了高潮。

周一，在美国乾旱天气忧虑的提振下，国内粕类和油脂全线涨停。周中叙利亚局势骤然紧张引发国际油价暴涨，作为能源化工类代表的大连聚乙烯期货周三应声涨停，但随后大幅回落，同日尾盘焦煤焦炭大幅跳水至跌停。周四市场全线下跌，玻璃和豆油等四个品种盘中触及跌停。

“太惊心动魄了！没想到原油大涨会把塑料拉涨停，更没想到焦炭焦煤会在同一天跌停，”上海的期货投资者张先生在谈及周三的行情时表示。

上海中期的能源化工分析师李宙雷表示，单凭国际油价几日的大涨，并不能改变国内能源类期货的运行格局。

“油价短线的暴涨对市场的冲击主要还在心理层面，传导至下游化工品的成本上没这么快，而且高油价对全球经济复苏和石油需求都不利，难以长时间维系。”他指出。

中金公司亦在其最新商品报告中称，战争推动的油价上涨不会一直持续。通常石油输出国组织(OPEC)在其成员国遭受战争冲击时，往往会在2-3个月后进行增产，以稳定油价；而高企的油价也会损害全球经济发展，石油需求反而受到抑制。

此外，上述焦炭和焦煤的暴跌看似突然，其背后也有迹可循。7月以来，在经济企稳和下游需求好转的预期推动下，焦炭和焦煤期货一路强劲反弹，不到两个月已双双大涨约20%，远远高出了现货个位数的涨幅，期货市场的乐观情绪与现货商谨慎看待后市的心态形成了鲜明对比。

作为现货端持续低迷的反映，即将进入交割月的焦煤1309合约，非但没有参与此前主力合约的反弹，近几日还频频创下上市以来新低，表明多头接货意愿极其低落。

“焦炭和焦煤的期现价差都有些大，尤其是焦煤。我们了解到一些企业已开始通过期市做套利或套保，这有助于促价差回归，”五矿期货研究员李文凯表示。

然而业内人士表示，相对于期现操作较为成熟的铜等品种而言，煤焦类品种的现货商对期货的参与度不高，套利和套保盘较少而投机盘大量涌入，也是造成期货价格甩开现货一路狂奔的原因。

**多事之秋来临，希望恐变失望**

近几个月以来，中国经济数据持续回暖，领导层也频频表态要稳经济，帮助扭转了此前市场过分悲观的心态，但随着企业补库利好逐渐消化和大量国际风险事件的临近，未来工业品价格能否守住涨幅令人怀疑。

“工业品前期上涨的最大的动力是企业补库的行为，但现在补库势头临近结束，而国内对出台经济刺激政策的预期也在淡化。” 光大期货研究所所长叶燕武表示。

在他看来，下半年以来商品市场的这轮季节性反弹已接近尾声，周边新兴市场国家的股市和汇市动荡正逐步影响到国内市场的环境，四季度部分期货品种或刷新年内低点。

“市场可能会是这样的节奏：8月是希望，9月是失望，10月以后部分品种恐怕要陷入绝望了，”他这样形容道。

从国际事件的日程上看，即将到来的9月可谓多事之秋。市场普遍预期美联储(FED)将宣布开始收缩刺激规模，而随着美国国会结束休会，债务上限之争又将重新开启；欧洲方面，德国大选也将给欧元区政策增添不确定因素。其他诸如美联储下任主席人选，西方是否会对叙利亚进行军事攻击，也可能在9月给出答案。

不过在上述不确定因素面前，也有机构并不太悲观。南非标准银行在报告中指出，市场的关键问题依然在于有什么因素可以触发空头回补并带来的更为持续的反弹，仍看好基本金属在四季度的表现。

报告指出，“尽管不能排除价格重新走低，但我们认为市场上的利空影响已经大部分得以在价格中反映出来，并且过度看空市场的行为已被证实是适得其反。”

此外，中国将在11月召开十八届三中全会，确定习李新任政府未来五年甚至10年的执政方向更是重头戏。会议能否出台重大政策利好，为中国经济发展进一步指明方向，亦备受市场期待。

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