澳新汇市：澳元和新西兰元寻获一些支撑，注意力转向中国周末数据

澳元兑美元本周可能累计下跌1%，之前美国上修第二季经济成长数据，增强了美国联邦储备理事会(美联储,FED)下个月开始收缩刺激措施的理由。

“中东紧张局势压制了澳元，但美国数据压制的力度更大，”Arab Bank Australia的交易员David Scutt说。

另外新兴市场货币的脆弱性也影响澳元，近期印度卢比和印尼卢比均大幅下挫。

交易员说，预计月底的资金流动将在美国周末假期之前打压澳元，随着叙利亚形势继续发展，很多投资者可能离场观望。

澳元支撑位在本周低点0.8891美元，阻力位在日高0.8946美元。

投资者等待一系列关键事件，包括中国周日的采购经理人指数(PMI)数据，预计数据会显示温和的改善。

澳洲央行定于下周二举行月度政策会议，市场认为降息的可能性性微弱，一定程度上是因为几天后澳洲就将举行联邦选举。

澳洲第二季国内生产总值(GDP)定于9月4日发布，数据疲软可能令澳元测试本月触及的三年低位0.8848。

新西兰元兑美元 报0.7767美元，日内略微上涨，从海外交易中触及的近一个月低点0.7740拉回。

新西兰元本月已跌2.5%，期间走势动荡，触及了一年低点0.7670和高位0.8060。

澳新银行货币分析师Sam Tuck说，新西兰元目前的主要下行风险是，在美联储结束宽松货币措施的揣测之下，新兴市场货币可能进一步遭遇抛售。(完)

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