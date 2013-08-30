澳新汇市：澳元和新西兰元寻获一些支撑，注意力转向中国周末数据

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
澳元兑美元本周可能累计下跌1%，之前美国上修第二季经济成长数据，增强了美国联邦储备理事会(美联储,FED)下个月开始收缩刺激措施的理由。
“中东紧张局势压制了澳元，但美国数据压制的力度更大，”Arab Bank Australia的交易员David Scutt说。
另外新兴市场货币的脆弱性也影响澳元，近期印度卢比和印尼卢比均大幅下挫。
交易员说，预计月底的资金流动将在美国周末假期之前打压澳元，随着叙利亚形势继续发展，很多投资者可能离场观望。
澳元支撑位在本周低点0.8891美元，阻力位在日高0.8946美元。
投资者等待一系列关键事件，包括中国周日的采购经理人指数(PMI)数据，预计数据会显示温和的改善。
澳洲央行定于下周二举行月度政策会议，市场认为降息的可能性性微弱，一定程度上是因为几天后澳洲就将举行联邦选举。
澳洲第二季国内生产总值(GDP)定于9月4日发布，数据疲软可能令澳元测试本月触及的三年低位0.8848。
新西兰元兑美元 报0.7767美元，日内略微上涨，从海外交易中触及的近一个月低点0.7740拉回。
新西兰元本月已跌2.5%，期间走势动荡，触及了一年低点0.7670和高位0.8060。
澳新银行货币分析师Sam Tuck说，新西兰元目前的主要下行风险是，在美联储结束宽松货币措施的揣测之下，新兴市场货币可能进一步遭遇抛售。(完)
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路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。