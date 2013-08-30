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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 11:39 BJT

路透基点：台湾和平电力邀请银行参与120亿台币再融资案

路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾和平电力已经为一笔约120亿台币（4.01亿美元）五年期融资案发出邀请，寻求牵头行承接此贷款。

所筹资金将用于为1998年12月签署的322.7亿台币15年期贷款提供再融资。那笔贷款是用来支持花莲独立电力项目。

负责安排1998年那笔贷款的牵头行是台湾银行和当时的中国国际商业银行（后变更为兆丰国际商业银行），还有26家银行参与。荷兰银行是财务顾问。（完）

(编译 高琦 审校 隋芬)
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