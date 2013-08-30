路透基点：台湾和平电力邀请银行参与120亿台币再融资案

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港8月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾和平电力已经为一笔约120亿台币（4.01亿美元）五年期融资案发出邀请，寻求牵头行承接此贷款。
所筹资金将用于为1998年12月签署的322.7亿台币15年期贷款提供再融资。那笔贷款是用来支持花莲独立电力项目。
负责安排1998年那笔贷款的牵头行是台湾银行和当时的中国国际商业银行（后变更为兆丰国际商业银行），还有26家银行参与。荷兰银行是财务顾问。（完）
(编译 高琦 审校 隋芬)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。