韩国股市：受美国乐观经济数据支撑上涨，有望录得五个月最大单周升幅

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透首尔8月30日 - 韩国股市周五早盘上涨，有望录得五个月来最大单周升幅，此前美国数据强劲显示全球经济前景改善；不过叙利亚局势的不确定性限制升势。
0310GMT，韩国综合股价指数 涨0.6%，报1,918.18点。本周迄今该股指升2.5%，若收在该水准，将录得3月末以来最大单周涨幅。
“由于美国经济数据乐观，投资者在喜迎全球经济的乐观前景，9月还将有大量交投线索显现，”富国证券分析师Kim Sung-hwan表示。
但他也表示，对叙利亚冲突以及印度和印尼等新兴市场金融动荡的疑虑仍存，打压市场人气。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。