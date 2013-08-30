韩国股市：受美国乐观经济数据支撑上涨，有望录得五个月最大单周升幅

路透首尔8月30日 - 韩国股市周五早盘上涨，有望录得五个月来最大单周升幅，此前美国数据强劲显示全球经济前景改善；不过叙利亚局势的不确定性限制升势。

0310GMT，韩国综合股价指数 涨0.6%，报1,918.18点。本周迄今该股指升2.5%，若收在该水准，将录得3月末以来最大单周涨幅。

“由于美国经济数据乐观，投资者在喜迎全球经济的乐观前景，9月还将有大量交投线索显现，”富国证券分析师Kim Sung-hwan表示。