《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(8月26日-30日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周陷入窄幅波动，8月即期累计走升0.15%。由于前期 多次有疑似监管层的干预购汇在6.12元下方出现，而客盘结汇又在该价位上方形成压力，汇 率波动空间被压缩在数十个点子的通道中。交易热情逐步消退，周四时全天交易额不足百亿 。后期需看新的方向指引，包括外部环境和人民币中间价透露的监管层意图。 公开市场操作: * 中国央行公开市场连续五周净投放，当周规模缩至415亿元人民币。央行通过持续“ 锁长放短”操作，在平稳月末资金面的同时，亦逐步稳定市场预期；而续做三年央票锁定长 期资金，或意在进一步纠正银行体系内部流动性期限错配问题。市场人士指出，央行维持货 币政策中性偏紧的信号得以更加明确，在央行掌控流动性主动权的基础上，多数机构认为9 月虽面临季末加节假日等干扰因素，但资金面整体风险可控，市场预期较为平稳，不至于发 生类似6月末的恐慌情绪。 债市: * 银行间市场现券收益率当周小涨。上周中以来的暖势未能延续，三年央票如期续发释 放利空信号，资金中枢持续处于高位，很难从根本上提振需求；在此情况下，新债供给量仍 不小，致供求关系进一步恶化，现券转而走弱。市场对季末前资金预期仍不乐观，谨慎气氛 浓厚，现券短期或难脱弱势震荡格局。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周止升转降，因银行间流动性向宽，且机构释放收票需求以 补充信贷规模。交易员表示，转入月初转贴利率下行的可能性较大，但更长远看9月资金价 格或受季末等扰动因素而上涨，因此下月底前转贴利率整体或易上难下。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨2%，创逾五个月单周最大涨幅。本周外围叙利 亚局势及新兴市场股市暴跌，并未给A股市场带来太多利空，在自贸区等概念股的强劲表现 下，大盘缓慢推升。市场接下来关注下月经济数据发布，及美国QE(量化宽松)的退出进度表 现。 期市: * 上海期铜当周呈明显的高开低走格局，周初在中美制造业数据良好的激励下大幅跳空 上扬，但此后叙利亚局势紧张导致油价大涨，市场对全球经济的忧虑加深，令铜价持续回落 。沪铜主力1312合约 周五收报每吨51,960元，全周累计下跌1.39%。 黄金: * 上海黄金期货当周冲高回落。中东局势紧张引发避险买盘，一度推升金价至三个多月 高位；但在奥巴马相关表态后短期内开战的忧虑缓解，对美联储即将缩减刺激的忧虑亦持续 ，令金价承压。上海期金主力1312合约 周五收报每克280.15元，全周累计上涨1.9 7%。(完) (整理 曹巍浩/丁琦/李然/康熙泽; 审校 张喜良)