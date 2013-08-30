《Saft专栏》对于新兴市场，现在大多数消息都成了坏消息

**现金换黄金**

印度尤其显示出了恐慌，其正在尽力应对卢比重挫20%这一问题。根据路透报导，在出台一系列支持卢比的措施后，印度正考虑一项计划，即指导商业银行从普通民众手里购买黄金。

正如石油一样，印度是黄金消费大国，但并不出产黄金，必须利用美元在国外购买然后进口到国内。印度许多家庭以黄金持有大量财富，政府构想是说服普通民众把黄金换成卢比，然后将这些黄金进行冶炼以供国内再使用，从而避免因进口黄金而美元外流。

这听起来是不是有点孤注一掷？

悲惨的现实恰恰是，境况良好时经常帐赤字是容易忍受的，但如果市场失去耐心，快速修正赤字是非常困难且痛苦的，而眼下市场似乎正丧失耐心。

“我们面临的外部问题唯一的持久解决之道就是，将经常帐赤字削减至可维持的水平，”即将离任的印度央行总裁苏巴拉奥周四在孟买的一次会议上表示。

“削减经常帐赤字需要结构性的方案。印度央行几乎没有政策空间或工具来推出必要的结构性方案。这在政府的职责范围之内。”

有趣的是，中国的情况迄今相当出众，上海股市表现良好，投资者明显不再因为夏季稍早的资金紧张局面而困扰。

Edwards指出，中国官员曾在量化宽松(QE)扩张时扼腕叹息，现在当QE面临收缩之时，他们又在叹息。的确，中国高度依赖的信贷增长已经在放缓。Edwards认为，中国官员可能最后会选择让人民币贬值作为扩张信贷的手段之一。若果真如此，将给全球其他地区带来极大的通缩风险，并且无疑会严重扰动金融市场。