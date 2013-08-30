《Saft专栏》对于新兴市场，现在大多数消息都成了坏消息

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油产品出口较上月同期增长24.8%至312,489吨--SGS
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
**现金换黄金**
印度尤其显示出了恐慌，其正在尽力应对卢比重挫20%这一问题。根据路透报导，在出台一系列支持卢比的措施后，印度正考虑一项计划，即指导商业银行从普通民众手里购买黄金。
正如石油一样，印度是黄金消费大国，但并不出产黄金，必须利用美元在国外购买然后进口到国内。印度许多家庭以黄金持有大量财富，政府构想是说服普通民众把黄金换成卢比，然后将这些黄金进行冶炼以供国内再使用，从而避免因进口黄金而美元外流。
这听起来是不是有点孤注一掷？
悲惨的现实恰恰是，境况良好时经常帐赤字是容易忍受的，但如果市场失去耐心，快速修正赤字是非常困难且痛苦的，而眼下市场似乎正丧失耐心。
“我们面临的外部问题唯一的持久解决之道就是，将经常帐赤字削减至可维持的水平，”即将离任的印度央行总裁苏巴拉奥周四在孟买的一次会议上表示。
“削减经常帐赤字需要结构性的方案。印度央行几乎没有政策空间或工具来推出必要的结构性方案。这在政府的职责范围之内。”
有趣的是，中国的情况迄今相当出众，上海股市表现良好，投资者明显不再因为夏季稍早的资金紧张局面而困扰。
Edwards指出，中国官员曾在量化宽松(QE)扩张时扼腕叹息，现在当QE面临收缩之时，他们又在叹息。的确，中国高度依赖的信贷增长已经在放缓。Edwards认为，中国官员可能最后会选择让人民币贬值作为扩张信贷的手段之一。若果真如此，将给全球其他地区带来极大的通缩风险，并且无疑会严重扰动金融市场。
市场特别是外汇市场通常会紧抓主题，一般情况下直至反应过度。正如过去我们多次看到的那样，新兴市场及经常帐赤字很少不会受到波及就收场。(完) (译文审校 隋芬)
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17
(更正：标题中的“iShares白银持仓持平”有误，iShares尚未公布4月7日白银持仓数据。) 路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.03% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,893,877.8 4月7日 26,902,831.3 4月6日 -8,953.5 -0.03% iShares 328,201,550.7 4月6日 328,201,550.7 4月6日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张涛)