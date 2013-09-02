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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 09:45 BJT

中国数据：8月制造业PMI终值升至50.1，创四个月高位--汇丰

路透北京9月2日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI) 终值升至50.1，与初值一致并创下四个月最高位，亦是四个月来首次升回荣枯线上方，7月终值为47.7。

Markit提供的新闻稿并显示，8月制造业新订单和产出指数终值均重返荣枯线上方，其中新订单自上月的46.6大幅升至50.8，为四个月新高。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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