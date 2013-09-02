中国数据：8月制造业PMI终值升至50.1，创四个月高位--汇丰

路透北京9月2日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI) 终值升至50.1，与初值一致并创下四个月最高位，亦是四个月来首次升回荣枯线上方，7月终值为47.7。

Markit提供的新闻稿并显示，8月制造业新订单和产出指数终值均重返荣枯线上方，其中新订单自上月的46.6大幅升至50.8，为四个月新高。