中国债市动态：现券变动不大，月末资金释放暖意但未激发交投意愿

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透上海8月30日 - 中国银行间债市周五早盘现券变动不大。交易员指出，今日是8月最后一个交易日，消息面较平静，流动性则继续释放暖意，但受制于下周供给偏多，场内需求未见放大，买卖价差偏宽，现券交投不温不火。
“今天比较平稳，买卖价差还是有点宽，其实资金不紧的，但下周供给大，周末还有数据，所以没什么大资金参与，基本有点获利就回吐了。”上海一商业银行交易员称。
截止目前数据统计，下周财政部和国开行等利率债的发行总量已逾千亿元人民币。
该交易员并指出，央行公开市场传递的信息显示，央行会维持短线资金面的平稳，但同样逆回购利率也推高了资金价格中枢，虽然央行希望能以此来推动机构降低杠杆，纠正期限错配现象，但实际受到冲击最大的反而是流动性好的债券。
中国央行公开市场连续五周净投放，本周规模缩至415亿元人民币。央行通过持续“锁长放短”操作，在平稳月末资金面的同时，亦逐步稳定市场预期；而续做三年央票锁定长期资金，或意在进一步纠正银行体系内部流动性期限错配问题。
他并称，随着资金成本的抬升，商业银行投资债券热情受到冲击，“现在可选择的还是挺多的，同业业务这块，在有限的空间里还是可以做的，马上国债期货也要推出。随着利率市场化推进，产品也会越来越丰富，所以大家养券的热情不高。”
三位了解情况的消息人士周四透露，中国金融期货交易所将于下周五(9月6日)正式推出国债期货。在阔别18年之后，中国金融市场将再添一个重要的利率衍生工具。
剩余期限约6.87年的固息国债130015券最新成交价对应收益率 在4.0019%，上日尾盘报3.99%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。