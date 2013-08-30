中国债市动态：现券变动不大，月末资金释放暖意但未激发交投意愿

路透上海8月30日 - 中国银行间债市周五早盘现券变动不大。交易员指出，今日是8月最后一个交易日，消息面较平静，流动性则继续释放暖意，但受制于下周供给偏多，场内需求未见放大，买卖价差偏宽，现券交投不温不火。

“今天比较平稳，买卖价差还是有点宽，其实资金不紧的，但下周供给大，周末还有数据，所以没什么大资金参与，基本有点获利就回吐了。”上海一商业银行交易员称。

截止目前数据统计，下周财政部和国开行等利率债的发行总量已逾千亿元人民币。

该交易员并指出，央行公开市场传递的信息显示，央行会维持短线资金面的平稳，但同样逆回购利率也推高了资金价格中枢，虽然央行希望能以此来推动机构降低杠杆，纠正期限错配现象，但实际受到冲击最大的反而是流动性好的债券。

中国央行公开市场连续五周净投放，本周规模缩至415亿元人民币。央行通过持续“锁长放短”操作，在平稳月末资金面的同时，亦逐步稳定市场预期；而续做三年央票锁定长期资金，或意在进一步纠正银行体系内部流动性期限错配问题。

他并称，随着资金成本的抬升，商业银行投资债券热情受到冲击，“现在可选择的还是挺多的，同业业务这块，在有限的空间里还是可以做的，马上国债期货也要推出。随着利率市场化推进，产品也会越来越丰富，所以大家养券的热情不高。”

三位了解情况的消息人士周四透露，中国金融期货交易所将于下周五(9月6日)正式推出国债期货。在阔别18年之后，中国金融市场将再添一个重要的利率衍生工具。