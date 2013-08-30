《全球市场》亚洲股市大多上扬，受益于叙利亚紧张局势缓解

Jefferies策略师团队在致客户报告中表示： “各国央行没有轻松的选项，但最重要的工作就是比投资人汇回资金早一步行动。”

他们指出，“这意味着升息打击内需是一个不当的决策。”

印尼央行周四调高指标利率，这是被迫扞卫其汇率的最新一个国家，因投资人将资金撤离新兴市场至更为安全的地方。

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