《全球市场》亚洲股市大多上扬，受益于叙利亚紧张局势缓解

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
Jefferies策略师团队在致客户报告中表示： “各国央行没有轻松的选项，但最重要的工作就是比投资人汇回资金早一步行动。”
他们指出，“这意味着升息打击内需是一个不当的决策。”
印尼央行周四调高指标利率，这是被迫扞卫其汇率的最新一个国家，因投资人将资金撤离新兴市场至更为安全的地方。
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浏览美国第二季GDP数据内容图表，请点选：(link.reuters.com/guw34t)。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。