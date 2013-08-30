中国汇市：人民币早盘持稳成交清淡，隔夜美元大涨但中间价淡然以对

* 人民币即期早盘持稳

* 中间价稍走低，总体仍稳定

* 隔夜美元大涨影响有限

* 月末+周末市场交易兴致不高

路透北京8月30日 - 人民币兑美元即期 周五早盘持稳，维持上日平淡市况。隔夜美元指数大涨至逾三周高位，但人民币中间价今日仅稍微低开应对。交易员表示，市场还是没有方向，加上时值本月最后一个交易日，交易兴致更为低迷。

上海一股份行外汇交易主管表示，早盘市场波动就10几个点子，6.12这个位置又比较敏感，加上今天是8月最后一个交易日，大家做的也就不多。

“现在市场上不太敢去推（人民币）升值，央行的态度还不清楚。自营还是以观望为主，动得太少了。”他表示，虽然美国数据很好、美元指数大涨，但中间价还是不为所动，对人民币汇率影响也就比较小。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.1204元，上日收报6.1205元。今日人民币兑美元中间价 为6.1709元，上日中间价为6.1690元。

东京汇市美元指数周五在亚洲交易时段来到近四周高位附近，在月底需求和乐观美国经济数据的推动下，呈现出强劲的走升态势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2368/02，上日尾盘为6.2450。

北京时间11:52，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1157/70元，上一交易日尾盘报6.1173元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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