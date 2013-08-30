路透调查：日本基金经理8月调降亚股投资比重，因对新兴市场心存疑虑

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
日经指数 自5月触及五年半高点以来已经下跌约15%，受到对美联储缩减购债和中国经济放缓的忧虑拖累。即便如此，该指数今年迄今仍上涨了30%。
**欧洲债券配比上升**
由于经济呈现增长迹象，对英国债券的配比从7月的6.7%升至6.9%，而欧洲债券配比从7月的21.8%升至22.2%。数据显示，英国第二季经济增长好于预期。
德国数据也证实经济在第二季强劲增长。
“由于经济复苏，以及美联储将缩减月度购债规模的预期，全球市场的收益率正在上升，”明治安田生命经济师小玉佑一表示。
不过，资产经理人将加拿大和美国债券的配比从7月的27.9%小幅降低至八个月低点26.9%，因为美国长债收益率触及两年高点。
本月稍早，美国10年期公债收益率 触及2.94%，为2011年7月以来最高。随着收益率上升，很多投资者沽出债券后转为观望，因为他们预期在9月17-18日至关重要的美联储会议之前，市场波动将会加剧。该会议可能作出何时开始缩减购债的决定。(完) (编译 朱晓军；; 审校 隋芬)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。