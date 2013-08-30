路透调查：日本基金经理8月调降亚股投资比重，因对新兴市场心存疑虑

日经指数 自5月触及五年半高点以来已经下跌约15%，受到对美联储缩减购债和中国经济放缓的忧虑拖累。即便如此，该指数今年迄今仍上涨了30%。

**欧洲债券配比上升**

由于经济呈现增长迹象，对英国债券的配比从7月的6.7%升至6.9%，而欧洲债券配比从7月的21.8%升至22.2%。数据显示，英国第二季经济增长好于预期。

德国数据也证实经济在第二季强劲增长。

“由于经济复苏，以及美联储将缩减月度购债规模的预期，全球市场的收益率正在上升，”明治安田生命经济师小玉佑一表示。

不过，资产经理人将加拿大和美国债券的配比从7月的27.9%小幅降低至八个月低点26.9%，因为美国长债收益率触及两年高点。