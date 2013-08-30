中国期市：大豆连续四日收低，国储豆买需渐旺或限制跌势

路透北京8月30日 - 中国期市主要品种收盘信息： 交易 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 所 上期 沪铜(cu) 1312 51,960 -0.57 243,212 所 黄金(au) 1312 280.15 -0.69 134,746 螺纹钢 (rb) 1401 3,753 -0.11 1,321,394 橡胶 (ru) 1401 20,000 -0.67 177,498 大商 豆粕 (m) 1401 3,556 -2.04 1,560,306 所 豆油 (y) 1401 7,172 -1.27 682,450 焦炭 (j) 1401 1,582 -0.19 219,398 郑商 白糖 (sr) 1401 4,996 -0.97 603,390 所 棉花 (cf) 1401 19,860 -0.15 58,294 中金 沪深300(if) 1309 2,302.2 -0.52 77,539 所 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数 期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)