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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 16:26 BJT

中国期市：大豆连续四日收低，国储豆买需渐旺或限制跌势

路透北京8月30日 - 
 中国期市主要品种收盘信息：                                    
                                                    
 交易   品种           合约      最新     涨跌幅%   持仓量(手)
  所                                                
 上期   沪铜(cu)       1312      51,960     -0.57      243,212 
 所                                                 
        黄金(au)       1312      280.15     -0.69      134,746 
        螺纹钢 (rb)    1401       3,753     -0.11    1,321,394 
        橡胶 (ru)      1401      20,000     -0.67      177,498 
 大商   豆粕 (m)       1401       3,556     -2.04    1,560,306 
 所                                                 
        豆油 (y)       1401       7,172     -1.27      682,450 
        焦炭 (j)       1401       1,582     -0.19      219,398 
 郑商   白糖 (sr)      1401       4,996     -0.97      603,390 
 所                                                 
        棉花 (cf)      1401      19,860     -0.15       58,294 
 中金   沪深300(if)    1309     2,302.2     -0.52       77,539 
 所                                                 
                                                    
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数
 期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨
 
 (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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