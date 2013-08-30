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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 13:18 BJT

《中国公司债发行日程表》--8月30日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )   
    
    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
    
  发债主体   总额度  拟发规模 期限(年)     年利率          主承销商  主体评级   发行时间
              (亿元)   (亿元)                                                    (网下) 
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*山东黄金    不超33     20       5      利率区间4.8%-5.2%  广发证券     AAA      9/3-9/5  
     (附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权；山东黄金集团提供担保)
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 注:*代表新增.(完)


 (整理 曹巍浩；审校 丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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