中国投资：美年大健康获平安及凯雷等3亿元注资，冀将来A股主板上市

路透上海9月2日 - 中国最大体检及健康服务集团--美年大健康产业（集团）周一宣布，获得凯雷投资集团 、中国平安保险 和凯辉中法基金三家联合战略投资，总注资金额3亿元人民币。

该公司董事长俞熔表示，本次融资资金将主要用于进一步扩展旗下体检中心网络，以及提升客户体验及医疗品质提升。公司冀望将来可以在国内主板上市。

凯雷本次是追加投资，以保持其股份占比。去年8月，凯雷投资旗下人民币基金已入股美年大健康，获13.5%股权。而中国平安旗下平安信托和凯辉中法基金是首次入股美年大健康，凯辉中法基金由中国国家开发银行旗下国开金融与法国信托储蓄银行发起设立。

“进入资本市场是一个必然选择和道路，”俞熔在新闻会上指出，公司目前财务指标已经超过上市公司所要求的标准，但公司不会急于为了上市而做出短期安排，希望经过自身努力，未来以蓝筹股形象登陆资本市场。

他介绍说，过去几年，公司业绩保持50%以上的增速，目前营收规模已超过10亿元。随着公司体检网络的不断扩展，在可预见的3-5年时内，公司业绩仍然能保持高速成长。

该公司计划在2015年前完成全国200家体检中心的建设，实现1,000万人次体检目标。目前其在全国拥有111家体检及医疗中心，每年服务客户逾500万人次。

目前中国体检市场规模已达500亿元左右，同时国内出现了一批大型专业体检机构，例如美年大健康、慈铭健康、爱康国宾等，这些企业的营收和市场份额成长相当迅速，吸引了不少风投机构的密切关注。4月爱康国宾宣布，其获得高盛集团 和新加坡政府投资公司（GIC）战略投资，规模近1亿美元。