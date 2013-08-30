路透基点：吉林麦达斯轻合金获得11.6亿元人民币的九年期融资

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港8月30日 - 汤森路透旗下基点报导，在香港上市的麦达斯控股有限公司昨日宣布，旗下子公司--吉林麦达斯轻合金有限公司已经从三家银行获得11.6亿元人民币的九年期融资。
根据当地银行业消息人士，国家开发银行吉林支行担任牵头行。中信银行和中国进出口银行亦参与。
这笔贷款由母公司麦达斯提供担保，利率是人民银行基准利率的110%。
麦达斯表示，资金将用于年产约20万吨高精度大规格铝合金板带箔材的生产厂。
根据麦达斯控股的网站信息，吉林麦达斯轻合金是由麦达斯控股(55%)和吉林凯通工程有限公司(45%)共同建立的合资企业。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。