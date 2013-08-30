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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 13:53 BJT

路透基点：吉林麦达斯轻合金获得11.6亿元人民币的九年期融资

路透香港8月30日 - 汤森路透旗下基点报导，在香港上市的麦达斯控股有限公司昨日宣布，旗下子公司--吉林麦达斯轻合金有限公司已经从三家银行获得11.6亿元人民币的九年期融资。

根据当地银行业消息人士，国家开发银行吉林支行担任牵头行。中信银行和中国进出口银行亦参与。

这笔贷款由母公司麦达斯提供担保，利率是人民银行基准利率的110%。

麦达斯表示，资金将用于年产约20万吨高精度大规格铝合金板带箔材的生产厂。

根据麦达斯控股的网站信息，吉林麦达斯轻合金是由麦达斯控股(55%)和吉林凯通工程有限公司(45%)共同建立的合资企业。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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