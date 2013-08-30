国际油市：布兰特原油跌向114美元，因叙利亚紧张局势缓解

10月美国原油期货 下跌1.12美元至每桶107.68美元，此前低见106.75美元。

“中东紧张情势可能让原油价格超涨了，”Newedge Japan大宗商品销售经理Yusuke Seta表示。“还不确定美国何时采取军事行动。”

分析师表示，在美国周一假期之前，投资人也趁机了结获利；本周稍早油价触及数月新高，当时美国及其盟国正考虑出兵叙利亚。

油价月线料将自5月以来连续第三个月收高，受地缘政治紧张情势及伊拉克及利比亚供应中断等因素支撑。

美国能源资料协会(EIA)本月稍早表示，7月全球每日供给中断的数量达270万桶，许多分析师估计在那之后中断的情形进一步恶化。(完)

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