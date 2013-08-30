《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增2.65亿台币，续创逾半年高位

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透台北8月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增2.65亿台币，为连续第七周净增加，不过本周增幅已明显收敛。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,343.65亿台币。上周存单发行量净增30.65亿台币。
央行存单未到期余额续创逾半年高位，前高在今年2月1日，当时未到期余额为6兆5,406.2亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8/26 2,729.50 2,729.50 0.00
8/27 4,209.50 4,209.00 -0.50
8/28 1,608.00 1,610.00 +2.00
8/29 3,927.30 3,929.40 +2.10
8/30 905.15 904.20 -0.95
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总计 13,379.45 13,382.10 +2.65
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8/26 46.50 25.50
8/27 38.50 18.00
8/28 37.00 19.00
8/29 16.00 8.00
8/30 89.00 31.00
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总计 227.00 101.50 (完)
(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。