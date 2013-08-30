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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 17:10 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增2.65亿台币，续创逾半年高位

路透台北8月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增2.65亿台币，为连续第七周净增加，不过本周增幅已明显收敛。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,343.65亿台币。上周存单发行量净增30.65亿台币。

央行存单未到期余额续创逾半年高位，前高在今年2月1日，当时未到期余额为6兆5,406.2亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8/26 2,729.50 2,729.50 0.00

8/27 4,209.50 4,209.00 -0.50

8/28 1,608.00 1,610.00 +2.00

8/29 3,927.30 3,929.40 +2.10

8/30 905.15 904.20 -0.95

--------------------------------------------------

总计 13,379.45 13,382.10 +2.65

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8/26 46.50 25.50

8/27 38.50 18.00

8/28 37.00 19.00

8/29 16.00 8.00

8/30 89.00 31.00

------------------------------------------------

总计 227.00 101.50 (完)

(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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