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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 13:21 BJT

印度卢比汇率：央行可能透过国有银行抛售美元，卢比反弹--交易商

印度央行可能透过国有银行开始在67.20卢比附近抛售美元。两位交易商称，印度央行亦在干预远汇市场。

0502GMT时，卢比兑美元 反弹至当日高位66.65/66卢比，周四收盘价为66.55/56。周三卢比曾跌至纪录低位68.80。(完)

(编译 于春红; 审校 沈以文/石冠兰)
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