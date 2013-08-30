韩国个股：现代汽车韩国工会工人计划延长局部罢工时间

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透首尔8月30日 - 一位工会发言人周五表示，韩国现代汽车 的工人计划将局部罢工时间再延长两天，之前最新一轮的薪资谈判未能达成协议。
发言人称，现代汽车旗下韩国工厂的逾4万名工人计划下周一和周二各罢工八小时。
自8月20日以来，韩国工人已经有六天实行局部罢工，期间减少生产28,084辆汽车，价值5,763亿韩元(5.1932亿美元)。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。