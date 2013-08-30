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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 14:22 BJT

韩国个股：现代汽车韩国工会工人计划延长局部罢工时间

路透首尔8月30日 - 一位工会发言人周五表示，韩国现代汽车 的工人计划将局部罢工时间再延长两天，之前最新一轮的薪资谈判未能达成协议。

发言人称，现代汽车旗下韩国工厂的逾4万名工人计划下周一和周二各罢工八小时。

自8月20日以来，韩国工人已经有六天实行局部罢工，期间减少生产28,084辆汽车，价值5,763亿韩元(5.1932亿美元)。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
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