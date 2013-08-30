《中国信用市场观察》信贷资产证券化改善流动性功效或有限

作者 徐永

路透上海8月30日 - 中国监管层扩大信贷资产证券化试点，允许银行将部分存量信贷置换成标准化债券直接融资，既不违悖监管层现行信贷额度管控意图，又能释放出部分表内信贷额度支持实体经济。然而此举改善流动性的功效或有限。

基于超额准备金率的流动性分析，银行的贷款信用创造功能主要受基础货币中的的准备金规模及比率影响，资产证券化或许可以改变流动性在银行间的分布结构，但不能新增超储规模即基础货币。这并将制约用好增量的效果，亦可能挤压一部分信用债的需求。

另外，信贷资产证券化虽然力图做到破产隔离和真实出售，但在刚性兑付还未完全打破及相关法律还不尽完善的情况下，表外运行的证券化信贷资产仍可能给发起行带来潜在偿付风险。特别是如果像部分私募债那样，异化成银行理财非标转标的工具，信贷资产结构调整的目标还将大打折扣。

中国国务院周三召开常务会议称，将进一步扩大信贷资产证券化试点，优质信贷资产证券化产品可以在交易所交易;对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。

基于信贷资产证券化是资产表外化的工具之一，一般认为其对国内银行有资本占用减轻，信贷额度释放，流动性改善等多重功能。

对于前两项，业内一般没有异议。资本占用方面，银监会2010年公布《商业银行资产证券化风险暴露监管资本计量指引》时曾表示，指引出台目的之一，就是防止银行简单地认为资产证券化必然降低资本要求。

不过从后续资产证券化产品来看，在信贷资产委托给第三方后，虽然仍有部分继续涉入的相关条款，但经过中介机构的精心设计，一般都能较证券化前降低资本消耗。

而流动性改善效果，从证券化资产在商业银行间体系内转让和银行向非银机构转让两种情况来考察，银行整体的超储规模都没有发生变化。

欲浏览近年来银行超储率变化图，请点选 link.reuters.com/sah72v

第一种情况下，A银行购买B银行的证券化资产,B银行虽然增加了超储，减少了信贷资产，增加了可用资金，但B银行方向是相反的，其超储降低，银行体系整体并未释放出新超储。

第二种情况，非银行机构如保险资金购买证券化资产，需要动用银行体系内的存款，这样第一个环节存款流出（以存款初始在发起行举例，在其他行类似），是发起行负债端存款和资产端超储同时减少，第二个环节，证券化交易完成后，虽然新增了可用资金，但仅弥补了第一个环节的减少规模，银行的可用资金并没有变得更加充裕，并同时出现了资产负债表收缩。

值得注意的是，信贷资产证券化对接券商资产管理专项计划，保险资金，及证券化产品在交易所上市，都能达到第二种情况的效果。

中国保险会本周二表示，支持保险资金参与信贷资产证券化，盘活存量金融资产，优化金融配置。探索保险资金投资优先股等新型金融工具，为实体经济提供长期股权投资，化解融资成本高的问题。

经过6月底的银行间市场流动性“钱荒”，银行都有提高备付防止流动性风险的需求，资产证券化在没有新增流动性的情况下，即使获得了新增信贷额度，新增贷款投放也将受到一定制约。

第一种模式，银行间的超储增减转移，超储增加的银行虽然将可获得更多投放空间，但会使风险继续留在银行体系内，而且银行间议价将会增加发行难度。

第二种模式，申银万国创新投资总部投资总监陈旭敏并认为，需特别注意银行资产负债表收缩的现象，因如果非银机构投资规模较大，实质就是在去杠杆，将降低银行的资产及广义货币供应M2的增速，并对未来银行的资产负债管理及经营模式都有巨大影响。

这一点，央行周四的新闻稿中谈到，信贷资产证券化有利于商业银行转变过度依赖规模扩张的经营模式，当然，央行亦谈到，坚持总量控制，优选选取优质信贷资产开展证券化。

不过这种收缩资产负债表效应，是在证券化后不进行再投放的静态假设，虽然证券化后流动性助力有限，但毕竟释放了表内信贷额度，银行新增投放也将缓和收缩趋势。

当然，证券化后基础货币供应不变，但释放新增信贷额度，或许正体现了监管层盘活存量，用好增量的意图。

值得注意的是，如果对接资金为银行理财，资产证券化就有成为银行表外业务扩张新工具的可能，今年以来，大量非标融资已通过变身私募债的方式，以标准化外衣藏身银行理财，在刚性兑付仍未打破的情况下，放大的仍是银行系的影子银行风险。

和企业资产信贷化类似，证券化后获得的资金并没有指定用途，要完成信贷资产结构调整，投向监管层希望的领域，料还需要进一步的监管指导政策。