东京汇市：美元指数持稳在四周高位附近，日圆微涨

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3248 1.3240 +0.06 +0.41 1.3194 美元/日圆 98.14 98.34 -0.20 +13.14 86.74 欧元/日圆 130.01 130.20 -0.15 +13.59 114.46 美元/瑞郎 0.9301 0.9304 -0.03 +1.59 0.9155 英镑/美元 1.5518 1.5503 +0.10 -4.51 1.6251 美元/加元 1.0529 1.0530 -0.01 +6.13 0.9921 澳元/美元 0.8944 0.8929 +0.17 -13.94 1.0393 新西兰元/美元 0.7782 0.7767 +0.19 -6.05 0.8283 澳元/日圆 87.800 87.810 -0.01 -2.59 90.130 新西兰元/日圆 76.370 76.380 -0.01 -45.77 140.820 英镑/日圆 152.29 152.46 -0.11 +8.15 140.82 澳元/新西兰元 1.1485 1.1489 -0.03 -8.41 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。