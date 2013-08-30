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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 13:45 BJT

东京汇市：美元指数持稳在四周高位附近，日圆微涨

纽约         当日        今年来       2012年
                                    最新报价     上收市价       涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                            
 欧元/美元                              1.3248       1.3240        +0.06        +0.41       1.3194
 美元/日圆                               98.14        98.34        -0.20       +13.14        86.74
 欧元/日圆                              130.01       130.20        -0.15       +13.59       114.46
 美元/瑞郎                              0.9301       0.9304        -0.03        +1.59       0.9155
 英镑/美元                              1.5518       1.5503        +0.10        -4.51       1.6251
 美元/加元                              1.0529       1.0530        -0.01        +6.13       0.9921
 澳元/美元                              0.8944       0.8929        +0.17       -13.94       1.0393
 新西兰元/美元                          0.7782       0.7767        +0.19        -6.05       0.8283
 澳元/日圆                              87.800       87.810        -0.01        -2.59       90.130
 新西兰元/日圆                          76.370       76.380        -0.01       -45.77      140.820
 英镑/日圆                              152.29       152.46        -0.11        +8.15       140.82
 澳元/新西兰元                          1.1485       1.1489        -0.03        -8.41       1.2540
                                                                                                  
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
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