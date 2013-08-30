美国个股：诺亚称博纳影视基金募集10亿元，为中国最大影视基金之一

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透上海8月30日 - 中国最大独立财富管理机构的诺亚财富 周五宣布，其与博纳影业 发起的影视专项投资基金近日募集成功，规模达10亿元人民币，这是国内规模最大的影视基金之一，也是目前国内首支市场化募集的影视专业投资基金。
博纳影视基金的募集份额中，博纳影业集团出资3亿元，市场化募集7亿元，募集资金将投资博纳影业集团拍摄制作的电影、电视剧等作品。博纳影业将是该影视基金的普通合伙人（GP），负责基金日常管理运营。
公司新闻稿称，8月初该基金的募集工作启动，博纳和诺亚团队进行了近30场路演，累计参与的高净值客户超过千人。最终逾一百位来自全国近30个城市的高净值客户成功认购，参与到此次基金之中。
此前，诺亚已经联合国内外知名的基金管理人，发行了文化产业基金与艺术品投资基金。新闻稿称，此次影视基金的成功募集，亦为诺亚广大高净值客户带来多元化的资产配置理念与方式，同时引领文化产业的金融创新。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。