美国个股：诺亚称博纳影视基金募集10亿元，为中国最大影视基金之一

路透上海8月30日 - 中国最大独立财富管理机构的诺亚财富 周五宣布，其与博纳影业 发起的影视专项投资基金近日募集成功，规模达10亿元人民币，这是国内规模最大的影视基金之一，也是目前国内首支市场化募集的影视专业投资基金。

博纳影视基金的募集份额中，博纳影业集团出资3亿元，市场化募集7亿元，募集资金将投资博纳影业集团拍摄制作的电影、电视剧等作品。博纳影业将是该影视基金的普通合伙人（GP），负责基金日常管理运营。

公司新闻稿称，8月初该基金的募集工作启动，博纳和诺亚团队进行了近30场路演，累计参与的高净值客户超过千人。最终逾一百位来自全国近30个城市的高净值客户成功认购，参与到此次基金之中。