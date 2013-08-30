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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 13:54 BJT

台湾股市：收高104.23点，宏达电劲扬带动大盘

路透台北8月30日 - 台湾股市周五收盘劲扬，与区域股市连袂上涨，因为美国向叙利亚采取军事行动的可能性下降。汽车类股 以及绩优股如宏达电 和台积电 上扬，带动大盘。

加权股价指数 收高104.23点或1.32%，报8,021.89点。

电子类指数 大涨1.36%；宏达电劲扬5.74%至156.50台币、台积电收高1.82%至100.50台币。

金融保险类指数 上扬1.58%；汽车类指数劲升4.93%。

大盘成交值 为809.47亿台币，上日为759.85亿。(完)

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