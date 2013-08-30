台湾股市：收高104.23点，宏达电劲扬带动大盘

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透台北8月30日 - 台湾股市周五收盘劲扬，与区域股市连袂上涨，因为美国向叙利亚采取军事行动的可能性下降。汽车类股 以及绩优股如宏达电 和台积电 上扬，带动大盘。
加权股价指数 收高104.23点或1.32%，报8,021.89点。
电子类指数 大涨1.36%；宏达电劲扬5.74%至156.50台币、台积电收高1.82%至100.50台币。
金融保险类指数 上扬1.58%；汽车类指数劲升4.93%。
大盘成交值 为809.47亿台币，上日为759.85亿。(完)
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路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。