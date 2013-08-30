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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：市场在月末时期保持谨慎

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* 美元/日圆跌0.21%，澳元/美元升0.18%，新西兰元/美元升0.22%，欧元/美元升0.06%

* 美元/印度卢比涨0.27%，美元/马币跌0.51%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.73%，日经指数跌0.49%

* 英国称将不出兵叙利亚，美国考虑行动

* 更多迹象显示安倍经济学对日本产出及物价有效果

* 欧洲市场开盘图表：r.reuters.com/dec27t(完)

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