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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 14:25 BJT

印度金融：监管机构上调黄金期货的保证金，因应金价的大幅跳升

路透孟买8月30日 - 印度市场监管机构--远期市场委员会(FMC)周五表示，将针对国内交易商把黄金期货的初始保证金从4%提高到5%，此规定于下周一生效。

印度是全球最大的黄金购买者。本周初，金价飙升18%至纪录高位，这促使FMC有所行动。

FMC负责监管印度商品期货市场，除了上述举动，委员会还宣布将从周一开始对黄金、白银和原油期货施加额外的5%保证金。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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