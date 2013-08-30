印度金融：监管机构上调黄金期货的保证金，因应金价的大幅跳升

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透孟买8月30日 - 印度市场监管机构--远期市场委员会(FMC)周五表示，将针对国内交易商把黄金期货的初始保证金从4%提高到5%，此规定于下周一生效。
印度是全球最大的黄金购买者。本周初，金价飙升18%至纪录高位，这促使FMC有所行动。
FMC负责监管印度商品期货市场，除了上述举动，委员会还宣布将从周一开始对黄金、白银和原油期货施加额外的5%保证金。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。